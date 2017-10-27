В Меджлисе Туркменистана состоялась встреча с парламентариями Румынии

В Меджлисе (парламенте) Туркменистана состоялась встреча с делегацией парламентариев Румынии, прибывших в Ашхабад для участия в торжествах по случаю 26-й годовщины независимости Туркменистана.

Участники встречи отметили поступательный характер развития межгосударственных отношений, которые успешно расширяются как в двустороннем, так и многостороннем форматах, в том числе в рамках диалога с Европейским союзом.

Члены румынской делегации были ознакомлены с приоритетами внутренней и внешней политики Туркменистана, целями и задачами реализуемых в стране крупномасштабных социально-экономических преобразований и реформ.

Особое внимание в ходе встречи было также уделено теме содействия законодателей двух стран развитию межгосударственных торгово-экономических отношений, активизации культурно-гуманитарных контактов, связям в сфере образования, науки, спорта и туризма. Участники встречи высказались за активизацию межпарламентских связей, в том числе посредством регулярного обмена делегациями различных уровней.

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