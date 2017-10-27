Президент Туркменистана провел серию встреч с руководителями зарубежных компаний Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел серию переговоров с представителями зарубежного бизнеса и главами иностранных компаний, принимающих участие в реализации крупных проектов в различных отраслях туркменской экономики. Гости поздравили Гурбангулы Бердымухамедова с 26-летием независимости Туркменистана и обсудили с главой государства вопросы расширения деятельности своих компаний на туркменском рынке. Такие встречи туркменский президент провел с председателем Совета Союза нефтегазопромышленников России Юрием Шафраником, главой правления группы компаний «Çalyk Holding» Ахметом Чалыком (Турция), президентом группы Cifal Жилем Реми (Франция), председателем совета директоров группы компаний NATA Holding Намыком Таныком (Турция), председателем правления строительной ассоциации «Интербудмонтаж» Владимиром Петруком (Украина), председателем совета директоров финансово-промышленной группы «Альтком» Александром Тисленко (Украина), президентом корпорации Samsung С&T Шином Кимом (Республика Корея), президентом по строительству заводов и инфраструктуры компании Kawasaki Heavy Industries Ltd. Тацуя Ватанабэ, главой международной группы компаний «Арети» Игорем Макаровым (РФ) и главой подразделения компании John Deere Марквартом фон Пентцем (США). © TURKMENISTAN.RU, 2017

Журнал «Туркменистан» Актуально 27.09.2017 ПРИОРИТЕТНЫЕ ПОЗИЦИИ И ИНИЦИАТИВЫ ТУРКМЕНИСТАНА ВНЕСЕНЫ НА РАССМОТРЕНИЕ 72-Й СЕССИИ ГЕНАССАМБЛЕИ ООН 25 сентября 2017 года постоянный представитель Туркменистана при ООН, посол Аксолтан Атаева в ходе общеполитических дискуссий на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступила от имени делегации Туркменистана.



