В Туркменистане в 2022 году пройдет сплошная перепись населения и жилфонда

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, предписав 17-27 декабря 2022 года провести сплошную перепись населения и жилищного фонда Туркменистана. В соответствии с этим документом создана государственная комиссия по проведению мероприятия и утвержден ее состав.

В постановлении главы государства отмечается, что проведение переписи населения и жилфонда страны необходимо для успешной реализации государственных, региональных и отраслевых программ развития Туркменистана, а также для проведения эффективной жилищной политики.

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