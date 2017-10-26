|26.10.17 10:13
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В Туркменистане в 2022 году пройдет сплошная перепись населения и жилфонда
Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, предписав 17-27 декабря 2022 года провести сплошную перепись населения и жилищного фонда Туркменистана. В соответствии с этим документом создана государственная комиссия по проведению мероприятия и утвержден ее состав.
В постановлении главы государства отмечается, что проведение переписи населения и жилфонда страны необходимо для успешной реализации государственных, региональных и отраслевых программ развития Туркменистана, а также для проведения эффективной жилищной политики.
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