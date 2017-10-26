В Туркменистане в честь Дня независимости проведена акция помилования

В Туркменистане в честь Дня независимости помилованы осужденные туркменские и иностранные граждане. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующие указы на заседании Кабинета министров подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Указ «О помиловании по случаю празднования 26-й годовщины независимости Туркменистана осужденных лиц» освобождает 1636 граждан Туркменистана от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы, а также от дополнительного наказания в виде возложения обязанности проживания в определенной местности.

Второй указ главы государства «О помиловании иностранных граждан, осужденных на территории Туркменистана», освобождает помилованных граждан зарубежных государств от дальнейшего отбывания наказания.

В документах отмечается, что эти решения были приняты в соответствии с принципами милосердия и гуманизма, в целях дальнейшего укрепления единства и сплоченности туркменского общества и каждой семьи, а также для дальнейшего укрепления уз дружбы между странами и народами.

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