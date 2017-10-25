В Бухаресте состоялись туркмено-румынские межмидовские консультации В Бухарест для участия в туркмено-румынских межмидовских консультациях прибыла делегация МИД Туркменистана в составе начальника департамента международных организаций и начальника отдела стран Европы. Как сообщает пресс-служба МИД Туркменистана, в ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия в рамках ООН и ее специализированных структур. Обсуждая вопросы двустороннего сотрудничества, стороны обменялись мнениями относительно развития туркмено-румынских отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено вопросам энергетики и транспорта. Стороны также подчеркнули важность проведения регулярных политических консультаций и отметили, что благодаря обоюдным усилиям двусторонние отношения направлены на динамичное развитие и выход на новые формы сотрудничества в различных направлениях. © TURKMENISTAN.RU, 2017

Журнал «Туркменистан» Актуально 27.09.2017 ПРИОРИТЕТНЫЕ ПОЗИЦИИ И ИНИЦИАТИВЫ ТУРКМЕНИСТАНА ВНЕСЕНЫ НА РАССМОТРЕНИЕ 72-Й СЕССИИ ГЕНАССАМБЛЕИ ООН 25 сентября 2017 года постоянный представитель Туркменистана при ООН, посол Аксолтан Атаева в ходе общеполитических дискуссий на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступила от имени делегации Туркменистана.



