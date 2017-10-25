Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 

25.10.17 09:04

В Бухаресте состоялись туркмено-румынские межмидовские консультации

В Бухарест для участия в туркмено-румынских межмидовских консультациях прибыла делегация МИД Туркменистана в составе начальника департамента международных организаций и начальника отдела стран Европы.

Как сообщает пресс-служба МИД Туркменистана, в ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия в рамках ООН и ее специализированных структур.

Обсуждая вопросы двустороннего сотрудничества, стороны обменялись мнениями относительно развития туркмено-румынских отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено вопросам энергетики и транспорта.

Стороны также подчеркнули важность проведения регулярных политических консультаций и отметили, что благодаря обоюдным усилиям двусторонние отношения направлены на динамичное развитие и выход на новые формы сотрудничества в различных направлениях.

© TURKMENISTAN.RU, 2017
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2017 Turkmenistan.ru