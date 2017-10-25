|25.10.17 09:04
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В Бухаресте состоялись туркмено-румынские межмидовские консультации
В Бухарест для участия в туркмено-румынских межмидовских консультациях прибыла делегация МИД Туркменистана в составе начальника департамента международных организаций и начальника отдела стран Европы.
Как сообщает пресс-служба МИД Туркменистана, в ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия в рамках ООН и ее специализированных структур.
Обсуждая вопросы двустороннего сотрудничества, стороны обменялись мнениями относительно развития туркмено-румынских отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено вопросам энергетики и транспорта.
Стороны также подчеркнули важность проведения регулярных политических консультаций и отметили, что благодаря обоюдным усилиям двусторонние отношения направлены на динамичное развитие и выход на новые формы сотрудничества в различных направлениях.
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