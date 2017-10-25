В Ашхабаде накануне Дня независимости Туркменистана открылся новый жилой массив

В Ашхабаде накануне Дня независимости Туркменистана торжественно сдан в эксплуатацию новый жилой массив, включающий 18 высотных жилых домов, школу на 600 мест, детский сад и торговые центры. В церемонии открытия комплекса принял участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Новые здания возведены в рамках 15-й очереди развития столицы в юго-западной части города. Двенадцать 12-этажных 72-квартирных и шесть 12-этажных 48-квартирных жилых домов располагают всеми условиями для комфортного проживания. Трех- и четырехкомнатные квартиры с полным набором удобств включают просторные комнаты, кухни, оснащенные современной бытовой техникой, и подсобные помещения. В каждом доме также имеется подземная парковка для автомобилей.

В ходе открытия глава государства по приглашению новоселов побывал в одной из квартир, а также посетил один из торговых центров. Всего в новом районе города их открылось 11, что обеспечивает шаговую доступность жителям нового жилого массива к товарам повседневного спроса.

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