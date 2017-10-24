На железной дороге Казахстан – Туркменистан – Иран открылось новое локомотивное депо

На туркменской железнодорожной станции Берекет (Благоденствие) состоялась торжественная сдача в эксплуатацию нового локомотивного депо, построенного в рамках комплекса мероприятий по оптимизации деятельности железной дороги Казахстан – Туркменистан – Иран.

Мастерские депо оснащены новыми моделями грузоподъемников, оборудованием для разборки и сборки двигателей, домкратами с подъемным усилием до 40 тонн, сварочными устройствами, стендами, тестирующими состояние узлов и агрегатов тепловоза, а также другим необходимым оборудованием.

Станция Берекет, расположенная на участке железной дороги Казахстан – Туркменистан – Иран, имеет важное значение для эффективного использования этой линии в системе межрегиональных транзитно-транспортных коммуникаций и укрепления торгово-экономических связей между странами региона.

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