В столице Туркменистана открылся коттеджный жилой комплекс

В Ашхабаде в присутствии президента Гурбангулы Бердымухамедова состоялось открытие коттеджного жилого комплекса, возведенного в рамках 15-й очереди городской застройки.

В комплекс входят 208 двухэтажных коттеджей, каждый из которых рассчитан на одну семью, а также 8 трехэтажных и 8 четырехэтажных жилых домов повышенной комфортности.

Президент Туркменистана осмотрел жилой комплекс и побывал в гостях у обладателей одного из двухэтажных коттеджей, справлявших новоселье. Поздравив хозяев с новосельем, президент Туркменистана вручил им подарки и пожелал счастливой жизни в новом доме.

Четырехэтажные дома повышенной комфортности рассчитаны на 8 пятикомнатных квартир общей площадью 537,3 квадратных метра каждая. Трехэтажные дома – на 6 квартир, общей площадью 476,4 квадратных метра каждая.

Строительство коттеджного комплекса началось в мае 2015 года. Все объекты по заказам министерств, ведомств страны, а также администрации Ашхабада, построены местными частными строительными компаниями, входящими в Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана.

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