На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключена 51 сделка

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрирована 51 сделка на общую сумму более 56 миллионов долларов США.

Предприниматели из Афганистана закупили автобензин и парафиновый гач, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Помимо этого, коммерсантам из России, ОАЭ, Швейцарии, Турции, Белоруссии и Киргизии были реализованы продукция текстильной промышленности в широком ассортименте, продукция машиностроения, хлопчатобумажная пряжа и ткань, хлопок-волокно, корень солодки, очищенные хлопчатобумажные отходы.

На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили продовольственную пшеницу, хлопковый линт и улюк на сумму свыше 523 тысяч манатов.

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