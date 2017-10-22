|22.10.17 08:45
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В Ашхабаде представлена книга президента Туркменистана о Великом Шелковом пути
В Ашхабаде состоялась презентация новой книги президента Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути». В торжественном мероприятии приняли участие члены правительства, представители дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, представители общественных объединений, СМИ и студенческая молодежь.
Главной идеей книги, изданной на туркменском, английском и русском языках, является осмысление политики Туркменистана на международной арене через призму его исторического развития. В новом произведении главы государства дается анализ феномена Великого Шелкового пути, сыгравшего важную роль в развитии экономических, дипломатических, научных и культурных связей между Востоком и Западом, обосновывается роль Туркменистана, занимающего выгодное геополитическое положение, в интеграционных процессах современности.
Как было отмечено на презентации, важность новой книги туркменского лидера состоит в популяризации духовной и историко-культурной составляющих феномена Великого Шелкового пути.
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