В Ашхабаде состоялся туркмено-японский семинар по снижению рисков стихийных бедствий

В Ашхабаде состоялся туркмено-японский семинар по обмену опытом в деле снижения рисков стихийных бедствий, прошедший в рамках совместного проекта «Улучшение системы сейсмологических наблюдений на территории города Ашхабада и вокруг него».

Форум был организован Институтом сейсмологии и физики атмосферы Академии наук Туркменистана и Японским агентством международного сотрудничества (JICA).

Цель встречи – ознакомление с ведущими мировыми разработками и японским опытом по снижению риска стихийных бедствий и установление прямых контактов между научными ведомствами и отраслевыми структурами двух стран, работающими в сфере сейсмологии, строительства и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Одной из ключевых тем семинара стал выбор эффективных каналов связи для информирования о потенциальной угрозе организаций, отвечающих за предотвращение бедствий, экстренное реагирование и ликвидация их последствий.

Совместный проект нацелен на решение вопросов по оперативной передаче информации о землетрясениях всем заинтересованным структурам.

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