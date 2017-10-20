В Туркменистане собрано более одного миллиона тонн хлопка

Хлопкоробы Туркменистана собрали более одного миллиона тонн хлопка. Собранный хлопок бесперебойно доставляется на приемные пункты и хлопкоочистительные предприятия, своевременно выполняются расчеты с земледельцами за сданный урожай.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов поздравил хлопкоробов с замечательным успехом и пожелал им крепкого здоровья, счастливой и благополучной жизни, а также новых трудовых побед.

Глава Туркменистана также распорядился определить объемы хлопка-сырца для нужд текстильной промышленности страны, а его излишки реализовать через государственную товарно-сырьевую биржу.

Текстильная промышленность Туркменистана является одной из основных отраслей экономики страны и по доходности уступает только нефтегазовому комплексу.

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