Туркменистан вступил в Межпарламентский союз. Об этом на заседании правительства сообщила председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Акджа Нурбердыева. Она доложила о результатах рабочего визита делегации туркменских парламентариев в Санкт-Петербург для участия в 137-й Ассамблее Межпарламентского союза.

Спикер туркменского парламента отметила, что в рамках данного форума Меджлис Туркменистана был принят в Межпарламентский союз, объединяющий представителей 173 стран мира и 11 межпарламентских организаций. Туркменская делегация принимала участие в Ассамблее по приглашению Межпарламентского союза и Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в этой связи отметил, что укрепление и расширение межпарламентских связей способствуют активизации политико-дипломатической деятельности Туркменистана на международной арене.

«Вхождение Туркменистана в состав Межпарламентского союза – важный шаг, который придаст новый импульс активизации диалога с парламентами стран мира, создаст новые возможности для изучения лучших практик в сфере законотворчества», – сказал глава туркменского государства.

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