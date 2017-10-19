В Туркменистане обсудили вопросы сотрудничества прикаспийских стран

В Ашхабаде состоялась международная конференция «Мир, стабильность и международное сотрудничество в Каспийском регионе» с участием представителей Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Организаторами форума выступили МИД Туркменистана и Государственное предприятие по вопросам Каспийского моря при президенте страны.

Особый акцент на конференции был сделан на проработке предстоящих к подписанию пятисторонних документов, в частности, соглашений о сотрудничестве прикаспийских государств в торгово-экономической сфере и в области транспорта. Эти документы разработаны в соответствии с предложениями Туркменистана, озвученными на саммите глав прикаспийских государств в 2014 году в Астрахани (Российская Федерация).

На конференции было отмечено, что прикаспийские государства едины в стремлении сделать Каспий морем дружбы и согласия, а также готовы к расширению взаимовыгодного сотрудничества.

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