Президент Туркменистана провел переговоры с заместителем главы МИД России

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял статс-секретаря – заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Григория Карасина, прибывшего в Ашхабад.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе встречи отметил стратегический характер туркмено-российского партнерства, отвечающего интересам народов двух стран. В продолжение встречи президент Туркменистана и его гость подчеркнули поступательную динамику развития межгосударственных отношений и обменялись мнениями о приоритетных направлениях двустороннего взаимодействия.

Стороны особо отметили результативность туркмено-российских переговоров, состоявшихся в рамках недавнего официального визита в Ашхабад президента Российской Федерации Владимира Путина.

По мнению сторон, Туркменистан и Российская Федерация демонстрируют схожесть или совпадение позиций по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, прежде всего, касающимся обеспечения мира, безопасности и устойчивого развития, противодействия вызовам и угрозам современности.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов и его гость также подтвердили обоюдную заинтересованность в углублении экономического партнерства и вывода двустороннего взаимодействия в этой сфере на качественно новый уровень.

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