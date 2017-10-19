В Туркменистане аккредитован новый посол Израиля

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Израиль Моше Камхи. Израильский дипломат передал главе государства слова приветствия от руководства своей страны и отметил, что правительство Израиля выражает заинтересованность в дальнейшем расширении межгосударственных связей с Туркменистаном.

В ходе встречи глава государства и посол обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах двустороннего взаимодействия. Стороны отметили наличие значительного потенциала для наращивания двусторонних связей в торгово-экономической сфере. В этой связи посол подчеркнул, что Израиль, располагающий богатым опытом во многих сферах, готов сотрудничать с Туркменистаном в сфере современных технологий в различных областях экономики.

Говоря о значении гуманитарных контактов, президент страны и израильский дипломат высказались за упрочение связей по линии науки и образования, здравоохранения, культуры. В числе приоритетных направлений были также названы спорт и туризм.

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