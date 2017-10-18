Президент Туркменистана открыл в Ашхабаде гольф-клуб

В Ашхабаде при участии президента Гурбангулы Бердымухамедова состоялось открытие первого в стране гольф-клуба.

Необычное для страны спортивное сооружение построила туркменская частная строительная фирма «Мырадым». Комплекс включает в себя административное и хозяйственное здания, 18 полей-лунок, 4 искусственных озера и один искусственный источник, наземную и подземную автостоянку на 90 мест. Для обслуживания поля закуплена разнообразная техника от производителей США, Японии и Великобритании.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов нанес символический удар клюшкой по мячу, а также перерезал ленточку у входа в административное здание гольф-клуба. Во второй половине дня в гольф-клубе состоялись показательные соревнования по гольфу.

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