ОБСЕ провела в Ашхабаде семинар по вопросам борьбы с отмыванием денег через офшорные зоны

Представители финансовых, правоохранительных и надзорных органов Туркменистана приняли участие в организованном ОБСЕ семинаре по обмену передовым опытом в области противодействия легализации доходов от преступной деятельности (отмыванию денег) через офшорные зоны.

В ходе семинара были рассмотрены международно-правовые положения, стандарты и инструменты, применяемые для проверки компаний, зарегистрированных на территориях и юрисдикциях с особым налоговым режимом. Такие меры используются для предотвращения финансовых преступлений, отмывания денег, мошенничества и финансирования терроризма, которые могут быть совершены такими компаниями или третьими сторонами.

Участники встречи обсудили международные стандарты и передовой опыт в области противодействия легализации доходов от преступной деятельности и предотвращения использования офшорных компаний для различных преступлений и нарушений.

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