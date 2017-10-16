В Москве открылся новый выставочно-торговый павильон Туркменистана

В российской столице на территории крупнейшего оптово-розничного продовольственного центра «Фуд-сити» состоялась торжественная церемония открытия выставочно-торгового павильона «Туркменистан».

Соавторами нового проекта, направленного на развитие торгово-экономического партнерства Туркменистана и РФ, стали «Евразийский деловой союз», торгово-промышленные палаты двух стран, а также Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана. Туркменский павильон пополнил широкий ряд уже действующих в «Фуд-сити» торговых площадок Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана, Вьетнама, Израиля, Индонезии, Ирана, Кении, Македонии, Пакистана, Южной Кореи, а также нескольких регионов РФ.

Благодаря компактному размещению павильонов в одном месте производители и покупатели смогут заключать контракты на поставку продукции напрямую без посредников, что сможет значительно удешевить товары на полках магазинов. В результате обеспечивается налаживание товаропроводящей системы, кооперационных и торговых связей между производителями продовольствия широкого спектра стран, которые уже включились или будут в ближайшей перспективе представлены на этой глобальной площадке.

В ходе презентации нового павильона российские и туркменские деловые круги провели серию переговоров, обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, ознакомились с образцами представленной на павильоне продукции. По мере развития проекта ее номенклатура будет расширяться, заверили туркменские предприниматели.

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