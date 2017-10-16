На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю заключено 32 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 32 сделки на 3 миллиона 930 тысяч долларов США.

Предприниматели из России, Турции, Пакистана, Латвии и Кыргызстана закупили ткань-фланель, пряжу и отходы хлопчатобумажные, хлопок-волокно.

За манатные средства бизнесмены из России и Пакистана приобрели пряжу хлопчатобумажную на общую сумму более 508 тысяч манатов.

На внутренний рынок туркменские коммерсанты закупили продовольственную пшеницу на сумму свыше 1 миллиона 678 тысяч манатов.

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