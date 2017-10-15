В Туркменистане обсуждают вопросы судоходства на Каспии

В туркменском городе Туркменбаши начало работу восьмое заседание глав администраций морских портов прикаспийских государств. Представители Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана обсудят вопросы развития сотрудничества в области судоходства на Каспии, морских грузовых перевозок, обеспечения безопасности мореплавания, развития портовой инфраструктуры, обмена логистической информацией, охраны морской среды и другие вопросы.

Отдельная тема встречи – наращивание потенциала и повышение международного рейтинга каспийских портов, в том числе за счет модернизации их производственной инфраструктуры, технического переоснащения, внедрения современных технологий в сферу обслуживания транспортных судов.

По итогам встречи намечено подписать соответствующий протокол, в котором найдут отражение достигнутые договоренности по широкому спектру вопросов взаимодействия в области развития судоходства и портовой инфраструктуры прикаспийских государств.

© TURKMENISTAN.RU, 2017