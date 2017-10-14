МИД Туркменистана подготовит концепцию сопредседательства

МИД Туркменистана разработает концепцию сопредседательства Туркменистана в СНГ в 2018 году. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, об этом на заседании правительства, сообщил вице-премьер, глава туркменского внешнеполитического ведомства Рашид Мередов.

На заседании было отмечено, что на прошедшем саммите глав государств СНГ в Сочи принято решение о сопредседательстве Туркменистана в Содружестве в 2018 году.

По словам Мередова, выступая на очередном саммите СНГ, президент Гурбангулы Бердымухамедов озвучил конкретные предложения по дальнейшему развитию партнерства в формате Содружества.

Глава МИД Туркменистана подчеркнул, что полную поддержку стран – членов СНГ получила инициатива Туркменистана о совершенствовании политико-дипломатического взаимодействия на пространстве Содружества и подготовке среднесрочной программы, нацеленной на активизацию партнерства в этой сфере.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов, подводя итоги обсуждения, подчеркнул, что Туркменистан привержен тесному и эффективному партнерству с региональными и международными организациями и структурами, и в том числе с СНГ.

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