|14.10.17 09:37
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МИД Туркменистана подготовит концепцию сопредседательства
МИД Туркменистана разработает концепцию сопредседательства Туркменистана в СНГ в 2018 году. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, об этом на заседании правительства, сообщил вице-премьер, глава туркменского внешнеполитического ведомства Рашид Мередов.
На заседании было отмечено, что на прошедшем саммите глав государств СНГ в Сочи принято решение о сопредседательстве Туркменистана в Содружестве в 2018 году.
По словам Мередова, выступая на очередном саммите СНГ, президент Гурбангулы Бердымухамедов озвучил конкретные предложения по дальнейшему развитию партнерства в формате Содружества.
Глава МИД Туркменистана подчеркнул, что полную поддержку стран – членов СНГ получила инициатива Туркменистана о совершенствовании политико-дипломатического взаимодействия на пространстве Содружества и подготовке среднесрочной программы, нацеленной на активизацию партнерства в этой сфере.
Президент Гурбангулы Бердымухамедов, подводя итоги обсуждения, подчеркнул, что Туркменистан привержен тесному и эффективному партнерству с региональными и международными организациями и структурами, и в том числе с СНГ.
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