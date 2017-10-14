Делегации Туркменистана и Афганистана обсудили возможности региональной экономической интеграции

В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Афганистана, прибывшей в Ашхабад с рабочим визитом для участия в работе Академического форума, проводимого в рамках VII Министерской конференции по региональному экономическому сотрудничеству по Афганистану.

Как сообщает пресс-служба МИД Туркменистана, стороны отметили активный темп развития сотрудничества по широкому спектру направлений. Участники встречи отметили роль Межправительственной туркмено-афганской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Продолжая данную тематику, туркменская сторона отметила, что региональная экономическая интеграция является одной из приоритетов внешней политики, и Туркменистан всячески поддерживает и участвует в проектах экономического характера в области энергетики и транспорта.

Отмечая, что региональное экономическое сотрудничество является ключевым элементом для достижения устойчивого развития и стабильности в регионе, стороны рассмотрели вопросы, связанные с подготовкой и проведением седьмой региональной конференции экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA VII), которая состоится 14-15 ноября нынешнего года в Ашхабаде.

В рамках обсуждений стороны выдвинули ряд предложений о возможности проведения параллельных мероприятий экономического характера.

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