«Белые юрты» будут построены во всех областных центрах Туркменистана

Здания «Ak öýi» («Белая юрта») будут построены во всех областных центрах Туркменистана. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, такое указание вице-премьерам, ответственным за регионы страны, и главам областных администраций дал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Глава государства поручил соответствующим руководителям приступить к возведению зданий «Ak öýi» в городах Балканабат, Дашогуз и Туркменабат 1 января 2018 года.

Туркменский лидер отметил, что в «Ak öýi» должны быть созданы все условия для проведения общественно-политических и культурно-массовых мероприятий на самом высоком уровне.

В Туркменистан входят пять областей. В Марыйском регионе такое здание уже существует с 2015 года, а в «Ak öýi» Ахалского велаята недавно состоялся Совет старейшин Туркменистана.

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