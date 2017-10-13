Туркменистан и Султанат Оман провели политические консультации

В городе Маскате, столице Султаната Оман, были проведены политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Султаната Оман. Как сообщает пресс-служба туркменского МИД, в ходе встречи были обсуждены вопросы развития отношений в политической, торгово-экономической, энергетической, транспортной и коммуникационной сферах.

В целях расширения сотрудничества стороны обсудили возможности создания совместной туркмено-оманской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Стороны также обсудили вопросы развития сотрудничества в транспортной сфере. Было отмечено, что практическая реализация договоренностей по транспортно-транзитному коридору Узбекистан – Туркменистан – Иран – Оман придаст дополнительный импульс развитию взаимовыгодных многосторонних отношений в этой области.

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