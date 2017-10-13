В Ашхабаде открылась выставка экономических достижений Туркменистана В Ашхабаде открылась выставка экономических достижений Туркменистана, традиционно проводимая в преддверии Дня независимости страны. В межотраслевом смотре, организованном Торгово-промышленной палатой Туркменистана, приняли участие представители структурных подразделений государственного сектора экономики, учреждения образования, культуры, спорта и туризма, а также предприятия туркменского бизнеса. Многоплановая экспозиция разместилась на площадках Выставочного центра ТПП. Главный лейтмотив выставки – диверсификация национальной экономики, импортозамещение и наращивание экспорта, а также ускоренная модернизация производства. Свои достижения на выставке представили энергетика, промышленность, нефтегазовый комплекс, стройиндустрия, транспорт, связь, текстильная промышленность, химическая отрасль, агропромышленный комплекс, медицинская промышленность и другие отрасли. © TURKMENISTAN.RU, 2017

Журнал «Туркменистан» Актуально 27.09.2017 ПРИОРИТЕТНЫЕ ПОЗИЦИИ И ИНИЦИАТИВЫ ТУРКМЕНИСТАНА ВНЕСЕНЫ НА РАССМОТРЕНИЕ 72-Й СЕССИИ ГЕНАССАМБЛЕИ ООН 25 сентября 2017 года постоянный представитель Туркменистана при ООН, посол Аксолтан Атаева в ходе общеполитических дискуссий на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступила от имени делегации Туркменистана.



