|13.10.17 09:31
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В Ашхабаде открылась выставка экономических достижений Туркменистана
В Ашхабаде открылась выставка экономических достижений Туркменистана, традиционно проводимая в преддверии Дня независимости страны.
В межотраслевом смотре, организованном Торгово-промышленной палатой Туркменистана, приняли участие представители структурных подразделений государственного сектора экономики, учреждения образования, культуры, спорта и туризма, а также предприятия туркменского бизнеса.
Многоплановая экспозиция разместилась на площадках Выставочного центра ТПП. Главный лейтмотив выставки – диверсификация национальной экономики, импортозамещение и наращивание экспорта, а также ускоренная модернизация производства.
Свои достижения на выставке представили энергетика, промышленность, нефтегазовый комплекс, стройиндустрия, транспорт, связь, текстильная промышленность, химическая отрасль, агропромышленный комплекс, медицинская промышленность и другие отрасли.
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