Президент Туркменистана открыл новый комплекс зданий погранзаставы «Аваза»

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках рабочей поездки в Балканский велаят (область) принял участие в открытии нового комплекса зданий погранзаставы «Аваза».

В центральном здании комплекса разместился штаб погранзаставы. Здесь находится информационный центр, оснащенный современными средствами, позволяющими осуществлять круглосуточное видеонаблюдение за морскими рубежами страны, а также проводить прямые сеансы видеосвязи с подразделениями, расположенными в разных регионах страны. В новостройке имеются рабочие кабинеты, конференц-зал, библиотека, спортивные залы, столовая, кухня и пекарня.

В числе новых объектов также жилые дома для пограничников и их семей, где предусмотрен полный набор современных удобств, обеспечивающих жильцам комфортный быт и отдых.

На специально отведенной площадке главе государства были представлены поступившие в распоряжение пограничников различные виды боевых автомобилей, квадроциклов, бронетехники и др. Подробно ознакомившись с особенностями и характеристиками военной техники, президент подчеркнул, что государство и далее будет укреплять материально-техническую базу Пограничных войск, обеспечивая пограничников современной специализированной техникой и оборудованием.

Также глава государства передал в дар погранзаставе «Аваза» современный специализированный военный автомобиль.

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