Гурбангулы Бердымухамедов подарил Владимиру Путину туркменского алабая

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках рабочего визита в Сочи встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Глава России поблагодарил туркменского коллегу за принятие приглашения посетить Сочи и принять участие в cаммите СНГ, а также за радушный прием, оказанный делегации РФ во время недавнего официального визита в Туркменистан.

Поблагодарив за добрые слова, президент Гурбангулы Бердымухамедов поздравил российского лидера с отмеченным недавно днем рождения и пожелал президенту РФ крепкого здоровья, больших успехов в его ответственной государственной деятельности и всех благ. Туркменский лидер преподнес Владимиру Путину в дар щенка туркменского алабая (среднеазиатской овчарки) по имени Вепалы (Верный).

Как отметил президент Гурбангулы Бердымухамедов, алабаи издавна являются верными спутниками и друзьями туркменского народа, и не случайно именно образ туркменского алабая был выбран талисманом V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Президент России поблагодарил главу Туркменистана за подарок и поздравления.

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