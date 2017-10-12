Президент Туркменистана принял участие в саммите глав государств СНГ

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие очередном заседании Совета глав государств СНГ в Сочи. Сначала главы стран Содружества провели заседание в узком составе. Открывая встречу, президент Российской Федерации Владимир Путин отметил насыщенность повестки дня заседания, в ходе которого предстоит рассмотреть широкий круг вопросов развития партнерства в рамках Содружества.

Затем слово было предоставлено участникам саммита. В ходе состоявшегося обмена мнениями были проанализированы итоги деятельности Содружества, конкретизированы приоритетные задачи на предстоящий период, а также обсуждены актуальные аспекты региональной и международной политики.

На саммите выступил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Глава государства подчеркнул, что Туркменистан с уважением относится к сотрудничеству в формате СНГ, считая его наиболее значимой составляющей внешних связей всех стран Содружества. Вместе с тем туркменский лидер сказал, что для повышения уровня взаимного доверия между странами СНГ необходимо усилить политико-дипломатическое взаимодействие, используя при этом большой ресурсный потенциал внешнеполитических ведомств государств Содружества.

По мнению главы государства, именно системные, регулярные межмидовские консультации могли бы стать серьезным инструментом в решении ряда накопившихся вопросов на пространстве СНГ.

Кроме того, как считает президент Туркменистана, следует также повысить уровень сотрудничества в рамках крупных международных организаций, таких, как ООН, ОБСЕ, предпринять шаги по объединению усилий стран Содружества в международных структурах для достижения целей, стоящих в глобальной повестке дня.

Глава Туркменистана отметил, что СНГ располагает большим опытом участия в деятельности глобальных и региональных организаций, являясь официальным партнером ООН, а также достаточно активно участвуя в работе ОБСЕ, ШОС и других международных объединений.

Туркменский лидер подчеркнул, что Содружеству с его огромным потенциалом необходимо более активно и полноценно интегрироваться в мирохозяйственные связи в качестве пространства, на котором осуществляются транспортные и энергетические проекты, создается современная инфраструктура, коммуникации логистических центров межрегионального значения. Гурбангулы Бердымухамедов высказался за принятие реальных шагов в этом направлении, что отвечает как общим интересам, так и интересам каждой страны в отдельности.

Туркменский лидер также подчеркнул, что Туркменистан, с учетом своего нейтрального статуса и будучи ассоциированным членом СНГ, твердо привержен дальнейшему взаимодействию в рамках Содружества, участию во взаимовыгодных политических, торгово-экономических, культурных и гуманитарных связях по укреплению сотрудничества, отвечающих интересам наших народов и государств.

Выразив признательность Российской Федерации за эффективную деятельность в качестве страны – председателя СНГ в нынешнем году, лидер нации подчеркнул, что туркменская сторона поддерживает кандидатуру Таджикистана на этот пост в 2018 году, а также адресовал слова благодарности Исполнительному комитету СНГ за поддержку кандидатуры Туркменистана в сопредседательстве в следующем году.

Заседание Совета глав государств СНГ завершилось подписанием итоговых документов. Принято решение о председательстве Республики Таджикистан в СНГ в 2018 году. Сопредседателями будут Российская Федерация и Туркменистан.

Совет глав государств также объявил в Содружестве 2019 год Годом книги, а 2020 года – Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Главы государств приняли заявление о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей.

Также одобрены концепция сотрудничества государств Содружества в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, концепция сотрудничества государств СНГ в противодействии коррупции, протокольное пешение «О Конвенции СНГ о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях».

Очередное заседание Совета глав государств СНГ состоится в октябре 2018 года в Душанбе (Республика Таджикистан).

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