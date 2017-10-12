Состоялась презентация новой книги президента Туркменистана

В Ашхабаде, в Центре общественных организаций, состоялась презентация книги президента Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути».

Как отмечалось в ходе презентации, новый труд главы государства позволяет оценить исторический путь туркмен, ознакомиться с их национально-культурным своеобразием, традициями, обычаями и жизненными устоями.

Великий Шелковый путь рассматривается в книге президента Туркменистана как уникальное историко-культурное явление. Автор показывает, какой след оставил этот феномен древнего мира на примере Туркменистана и раскрывает значение древней караванной магистрали в формировании национальных и духовных ценностей.

Книга «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути», выполненная на высоком полиграфическом уровне и изданная Центром печати Туркменской государственной издательской службы, рассчитана на широкий круг читателей.

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