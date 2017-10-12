В Ашхабаде начал работу первый туркмено-китайский научно-инновационный форум

В туркменской столице открылся первый туркмено-китайский научно-инновационной форум «Инновации, новые технологии и вопросы их внедрения в производство», организованный Академией наук Туркменистана и Министерством науки и техники КНР.

Цель форума – обмен опытом и поиск новых возможностей для сотрудничества между научными работниками Туркменистана и КНР в области альтернативных источников энергии, энергосберегающих технологий, инноваций в сельском хозяйстве, химии, сейсмологии, медицине, фармакологии, биологии и других сферах.

Главными темами конференции стали развитие технологий в области возобновляемых источников энергии, модернизация газовых электростанций,

инновационные концепции в градостроении и сейсмологии, современные агротехнологии, методы комплексной переработки гидроминерального сырья и других природных ресурсов, в том числе лекарственных растений, решение экологических задач, а также вопросы генетики и селекции, ветеринарии и племенного животноводства.

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