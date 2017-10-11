На Совете старейшин Туркменистана приняты важные решения государственного развития

По итогам двухдневного заседания Совета старейшин президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал ряд законодательных актов, нацеленных на успешную реализацию политических и социально-экономических реформ.

Глава государства подписал конституционные законы Туркменистана «О внесении дополнения в Конституцию Туркменистана», «О Халк Маслахаты Туркменистана», «О внесении изменения в Конституционный закон Туркменистана «О независимости и основах государственного устройства Туркменистана», подготовленные в рамках конституционной реформы.

В числе принятых документов – законы Туркменистана «О свободных экономических зонах», «О внесении изменения в Трудовой кодекс Туркменистана», «О внесении изменения и дополнений в Кодекс Туркменистана «О земле», «О внесении дополнений в Налоговый кодекс Туркменистана», «О внесении изменения в Закон Туркменистана «О миграции».

Эти документы, дополнив действующую систему национального законодательства, призваны содействовать продвижению туркменского государства по пути социально-экономических и демократических преобразований.

Под аплодисменты участников Совета старейшин глава государства подписал постановление «Об утверждении «Программы президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 2018-2024 годы».

В продолжение глава туркменского государства отметил, что в стране с первых лет независимости народу бесплатно предоставляются газ, вода, электроэнергия, поваренная соль, а оплата за коммунальные услуги была установлена в незначительных размерах. На эти расходы государством выделяются значительные финансовые средства.

В этой связи президент Туркменистана сообщил, что с учетом поступающих на протяжении нескольких лет от старейшин соответствующих предложений Кабинетом министров был разработан проект документа, согласно которому предусматривается регламентировать тарифы на потребляемые сверх бесплатно предоставляемых объемов природный газ, электроэнергию, а также на жилищно-коммунальные, автотранспортные и коммуникационные услуги.

После единогласного одобрения членами Совета старейшин глава государства подписал постановление «Об упорядочении стоимости природного газа, электроэнергии, жилищно-коммунальных, автотранспортных и коммуникационных услуг для всех потребителей».

Затем на заседании Совета старейшин выступила председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Акджа Нурбердыева.

Руководитель национального парламента, сообщив, что на очередном заседании Меджлиса страны было принято решение о присвоении звания Героя Туркменистана президенту Гурбангулы Бердымухамедову, зачитала постановление Меджлиса. По словам спикера, этой награды туркменский лидер удостоен за огромный личный вклад в совершенствование основ демократического, правового и светского государства, укрепление суверенитета, конституционного строя, статуса постоянного нейтралитета Туркменистана.

Под продолжительные аплодисменты делегатов общенационального форума главе государства была вручена высшая государственная награда – золотая медаль «Altyn Aý» («Золотая луна»).

Поблагодарив всех за оказанную высокую честь, президент Гурбангулы Бердымухамедов пожелал участникам Совета старейшин крепкого здоровья, успехов и благополучия.

Глава государства выразил признательность за присвоение ему страны высшей степени отличия – звания Героя Туркменистана с вручением золотой медали «Altyn Aý». «Служение родному народу я считаю наивысшей целью своей жизни и осуществляемой мной деятельности!» – сказал президент.

По окончании заседания Совета старейшин Туркменистана состоялся большой праздничный концерт мастеров культуры и искусств страны.

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