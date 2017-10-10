Туркменская тема на фестивале мировых культур

В здании киевской мэрии прошел четвертый по счету фестиваль мировых культур «OUTLOOK World Culture Festival», организованный при поддержке аккредитованных на Украине дипломатических миссий.

Под сводами колонного зала городской администрации был организован выставочный зал, где совокупность национальных культурных ценностей представляли посольства Туркменистана, Азербайджана, Австралии, Аргентины, Армении, Болгарии, Бангладеш, Вьетнама, Германии, Греции, Грузии, Египта, Индии, Ирака, Индонезии, Казахстана, Кыргызстана, Ливана, Малайзии, Марокко, Мексики, Молдовы, США, Пакистана, Палестины, Румынии, Сербии, Словении, Судана, Таджикистана, ЮАР, Южной Кореи, Японии и Украины.

На фестивале постоянно действовали художественный вернисаж, экспозиция национальных костюмов мира, выставка фотографий. В ходе культурного форума прошли презентации стран-участниц, включавшие в себя демонстрации видеовизиток, представление танцевальных и музыкальных номеров, проведение мастер-классов народных ремесел, дегустацию традиционных напитков и блюд.

Большой популярностью у посетителей пользовалась тематическая зона Туркменистана, где были представлены многочисленные экспонаты.

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