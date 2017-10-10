На Совете старейшин Туркменистана обсуждены приоритетные задачи социально-экономического развития страны

Очередное заседание Совета старейшин Туркменистана прошло на территории Ахалского велаята (области) в пригородах столицы страны в только что отстроенном здании «Nowruz ýaýlasynyň ak öýi» («Белая юрта долины Новруза») под председательством президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Повестка дня общенационального форума включила приоритетные задачи дальнейшего развития страны, реализации социально-экономических и демократических преобразований.

В заседании приняли участие делегации старейшин со всех регионов страны, члены правительства, Меджлиса, главы министерств и отраслевых ведомств, военных и правоохранительных органов, политических партий, общественных организаций, главы администраций областей, городов и районов, представители различных отраслей народного хозяйства, а также послы Туркменистана в иностранных государствах и главы аккредитованных в Ашхабаде дипломатических представительств.

На Совете старейшин с программным докладом выступил председатель Совета, президент Гурбангулы Бердымухамедов. Глава государства представил проект «Программы президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 2018-2024 годы», которую предстоит принять по итогам заседания.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов, охарактеризовал внешнеэкономические предпосылки для внесения корректив в цели и задачи на предстоящий период, отметив, что происходящие в последние годы в мире некоторые экономические и политические события в определенной мере оказали негативное воздействие и на экономический рост Туркменистана.

По словам главы государства, прежде всего снизился темп роста глобальной экономики, что связано с геополитической обстановкой, падением цен на мировых рынках на углеводородные ресурсы, недостаточно стабильным развитием экономики государств, являющихся ключевыми торгово-экономическими партнерами Туркменистана, изменением курса свободно конвертируемой иностранной валюты, неустойчивостью ранка ценных бумаг на фондовых рынках.

Туркменский лидер подчеркнул, что, исходя из этого, была поставлена задача наиболее полного использования всех ресурсов и возможностей для стабильного роста национальной экономики, ускоренного перехода к рыночным отношениям, в частности, быстрого развития негосударственного сектора экономики.

Представляя «Программу президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 2018-2024 годы», глава государства отметил, что в ней определены цели социально-экономического развития страны на следующие семь лет, отражены предстоящие задачи, основные принципы, приоритетные направления и ожидаемые результаты.

Кроме того, намечены меры по реализации этих целей, в том числе повышение эффективности работы экономических учреждений, сформулированы задачи по совершенствованию системы государственного регулирования и путей её модернизации.

Предусматривается также предпринять все необходимые шаги для улучшения макроэкономического регулирования в условиях мирового финансово-экономического кризиса, добиться сбалансированности этих показателей и продолжить реформирование финансово-банковской сферы.

В соответствии с Программой в течение следующих семи лет планируется поддерживать высокий годовой темп роста ВВП страны (на уровне 6,2 – 8,2 процента).

В означенный период доля промышленности в структуре национальной экономики составит в среднем 33 процента, строительства – 14, доля сельского хозяйства – 10,9 процента. Этот показатель по отраслям транспорта и связи достигнет 9,1 процента, по сфере торговли – 12, по сфере различных услуг – 21 процента.

В целях формирования индустриально развитой экономики будет продолжена работа по созданию и обеспечению национальных приоритетов, поддержке научно-технических инициатив.

«Выполнение этих работ создаст полноценные условия для значительного наращивания экспортного потенциала, а также позволит создать во всех регионах страны мощности по производству импортозамещающей продукции», – сказал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

В ходе выступления Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что с обретением независимости населению страны бесплатно предоставлялись природный газ, питьевая вода, электричество и поваренная соль. Основная цель этих беспрецедентных льгот в те годы – создание благоприятных условий на фоне сложной экономической ситуации в мире, адаптация граждан к условиям рыночной экономики.

Сегодня в Туркменистане из года в год повышаются доходы населения, создано большое количество рабочих мест. В связи с этим туркменский лидер поддержал предложенное Советом старейшин поэтапное введение платежей за предоставление коммунальных услуг в целях более рационального, бережного использования природных ресурсов.

По словам главы государства, интеграция экономики страны в систему рыночных отношений требует бережного и эффективного использования национальных богатств, а систематическое повышение доходов населения теперь дает возможность ввести определенную плату за социальные льготы, которые раньше предоставлялись бесплатно.

Также, выступая на Совете старейшин, президент Туркменистана подчеркнул, что с 2008 года данный Совет играет важную роль в жизни страны, и со стороны населения часто поступали предложения об изменении юридического статуса Совета старейшин с целью совершенствования его деятельности и расширения функций.

В этой связи, для повышения роли Совета старейшин в жизни общества, глава государства озвучил решение о его преобразовании и переименовании в Народный совет. По мнению главы государства, это позволит входить в него людям из всех слоев населения, обеспечит большую вовлеченность граждан страны в политическую жизнь страны.

Выступившие на заседании озвучили предложение от имени старейшин страны, за выдающиеся заслуги и деятельность по дальнейшему приумножению авторитета Туркменистана на международной арене, вторично присвоить президенту Гурбангулы Бердымухамедову высшую государственную награду страны – звание Героя Туркменистана.

Как подчеркивалось делегатами общенародного форума, глава государства осуществляет работу, направленную на обеспечение благополучной и счастливой жизни граждан страны, и сегодня Туркменистан благодаря президенту Гурбангулы Бердымухамедову известен в мире как сильное, благополучное государство с высоким уровнем развития.

На этом в работе заседания Совета старейшин был объявлен перерыв до следующего дня. Обращаясь к делегациям форума, глава государства попросил их обсудить выдвинутые предложения. Во второй день работы Совета старейшин намечено принять итоговые документы заседания.

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