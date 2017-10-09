На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 45 сделок На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 45 сделок на 19 миллионов 654 тысячи долларов США. Так, предприниматели из ОАЭ приобрели прямогонный бензин, выработанный на Сейдинском НПЗ. Помимо этого коммерсантам из России, ОАЭ, Швейцарии, Сингапура, Турции и Афганистана были реализованы мука пшеничная, крашеные махровые изделия в ассортименте, пряжа хлопчатобумажная и хлопок-волокно. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили продовольственную пшеницу на сумму свыше 1 миллиона 61 тысячи манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2017

Журнал «Туркменистан» Актуально 27.09.2017 ПРИОРИТЕТНЫЕ ПОЗИЦИИ И ИНИЦИАТИВЫ ТУРКМЕНИСТАНА ВНЕСЕНЫ НА РАССМОТРЕНИЕ 72-Й СЕССИИ ГЕНАССАМБЛЕИ ООН 25 сентября 2017 года постоянный представитель Туркменистана при ООН, посол Аксолтан Атаева в ходе общеполитических дискуссий на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступила от имени делегации Туркменистана.



