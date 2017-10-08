Президент Туркменистана наградил группу деятелей культуры страны В Ашхабаде состоялась церемония чествования деятелей культуры и искусства, которым в честь 26-летия независимости Туркменистана были присвоены почетные звания и награды. Церемония награждения состоялась в Государственном культурном центре в Ашхабаде. В соответствии с указом и постановлением президента Гурбангулы Бердымухамедова группе деятелей культуры и творческих работников были вручены соответствующие удостоверения о присвоении почетных званий, а также дипломы и денежные премии лауреатов ежегодного конкурса президента Туркменистана «Türkmeniň Altyn asyry» («Золотой век туркмен»). © TURKMENISTAN.RU, 2017

Журнал «Туркменистан» Актуально 27.09.2017 ПРИОРИТЕТНЫЕ ПОЗИЦИИ И ИНИЦИАТИВЫ ТУРКМЕНИСТАНА ВНЕСЕНЫ НА РАССМОТРЕНИЕ 72-Й СЕССИИ ГЕНАССАМБЛЕИ ООН 25 сентября 2017 года постоянный представитель Туркменистана при ООН, посол Аксолтан Атаева в ходе общеполитических дискуссий на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступила от имени делегации Туркменистана.



