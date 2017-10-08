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08.10.17 10:01

Президент Туркменистана наградил группу деятелей культуры страны

В Ашхабаде состоялась церемония чествования деятелей культуры и искусства, которым в честь 26-летия независимости Туркменистана были присвоены почетные звания и награды.

Церемония награждения состоялась в Государственном культурном центре в Ашхабаде. В соответствии с указом и постановлением президента Гурбангулы Бердымухамедова группе деятелей культуры и творческих работников были вручены соответствующие удостоверения о присвоении почетных званий, а также дипломы и денежные премии лауреатов ежегодного конкурса президента Туркменистана «Türkmeniň Altyn asyry» («Золотой век туркмен»).

 

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