|08.10.17 10:01
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Президент Туркменистана наградил группу деятелей культуры страны
В Ашхабаде состоялась церемония чествования деятелей культуры и искусства, которым в честь 26-летия независимости Туркменистана были присвоены почетные звания и награды.
Церемония награждения состоялась в Государственном культурном центре в Ашхабаде. В соответствии с указом и постановлением президента Гурбангулы Бердымухамедова группе деятелей культуры и творческих работников были вручены соответствующие удостоверения о присвоении почетных званий, а также дипломы и денежные премии лауреатов ежегодного конкурса президента Туркменистана «Türkmeniň Altyn asyry» («Золотой век туркмен»).
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