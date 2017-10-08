Президент Туркменистана дал старт озеленительной кампании в стране

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в посадке деревьев в Ахалском велаяте (области) недалеко от Ашхабада и, посадив первое дерево, дал старт осенней озеленительной кампании во всей стране.

В соответствии с Национальной лесной программой министерствам, отраслевым ведомствам, местным администрациям в 2017 году предписано обеспечить посадку в Ашхабаде, его окрестностях и в велаятах трех миллионов саженцев лиственных, хвойных и фруктовых деревьев, а также винограда.

Весной нынешнего года около 416 тысяч саженцев уже были высажены в лесопарковых зонах страны.

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