Президент Туркменистана принял участие в открытии «Белой юрты долины Новруза»

В окрестностях Ашхабада при участии президента Гурбангулы Бердымухамедова состоялась церемония открытия концертно-выставочного комплекса «Nowruz ýaýlasynyň ak öýi» («Белая юрта долины Новруза»). Это архитектурное сооружение построено в виде гигантской белой юрты, где можно проводить массовые мероприятия, конференции, концерты, выставки и т.д.

Выступая на церемонии открытия, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в этом здании 9-10 октября состоится очередное заседание Совета старейшин Туркменистана, который является одним из древних туркменских обычаев.

Белая юрта, рассчитанная на три тысячи мест, олицетворяет верность народным духовным истокам. В старину в представлениях туркмен юрта являлась своеобразной моделью мироздания. В проекте заложено гармоничное сочетание архитектурного сооружения с окружающей природой. В здании созданы все условия для проведения не только культурных акций, но и официальных мероприятий и деловых встреч.

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