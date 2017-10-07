Президент Туркменистана принял участие в мероприятиях по случаю Дня памяти

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в мероприятиях Дня памяти – всенародного поминовения героев, павших на полях сражений всех войн, которые вел туркменский народ, а также жертв Ашхабадского землетрясения 1948 года.

По случаю траурной даты по всей стране были приспущены государственные флаги, в мечетях и церквях прошли поминальные службы. В траурной церемонии возложения цветов к монументам Мемориального комплекса «Halk hakydasy» (Народная память) принял участие президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Цветы к монументам также возложили руководители Меджлиса (парламента), члены правительства, хякимы (главы администраций) велаятов (областей) и города Ашхабада, руководители военных и правоохранительных органов, министерств и ведомств, общественных организаций, главы аккредитованных в Туркменистане дипломатических миссий и зарубежных компаний.

После церемонии возложения цветов к монументам комплекса, состоялась поминальная трапеза.

В День памяти поминальные церемонии состоялись в столице и всех регионах Туркменистана.

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