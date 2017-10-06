В Туркменистане создано Министерство финансов и экономики. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующий указ на расширенном заседании правительства, посвященном итогам 9 месяцев 2017 года, подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает объединить Министерство финансов Туркменистана и Министерство экономики и развития Туркменистана, и на их базе создать Министерство финансов и экономики Туркменистана. Также новое министерств определено правопреемником двух объединенных ведомств.

Согласно указу, данная мера принимается в целях преобразования и финансово-экономического и банковского комплекса Туркменистана, совершенствования его деятельности.

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