Президент Туркменистана произвел ряд кадровых назначений в правительстве Президент Гурбангулы Бердымухамедов произвел ряд кадровых перестановок в правительстве страны. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующие документы глава государства подписал на расширенном заседании правительства, посвященном итогам 9 месяцев года. Так, Гурбангулы Бердымухамедов освободил заместителя председателя Кабинета министров по вопросам торговли Оразмырата Гурбанназарова от временного исполнения обязанностей вице-премьера по вопросам экономики. Новым вице-премьером, курирующим экономический блок, назначен Гочмырат Мырадов, возглавлявший до этого министерство финансов страны. Министром финансов и экономики Туркменистана назначен Батыр Базаров, ранее занимавший должность министра экономики и развития. Председателем государственного концерна «Туркменхимия» назначен Ныязлы Ныязлыев. Также глава государства подписал постановление, назначив заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана Гочмырата Мырадова представителем от Туркменистана в Экономическом совете стран – участников СНГ. © TURKMENISTAN.RU, 2017

Журнал «Туркменистан» Актуально 27.09.2017 ПРИОРИТЕТНЫЕ ПОЗИЦИИ И ИНИЦИАТИВЫ ТУРКМЕНИСТАНА ВНЕСЕНЫ НА РАССМОТРЕНИЕ 72-Й СЕССИИ ГЕНАССАМБЛЕИ ООН 25 сентября 2017 года постоянный представитель Туркменистана при ООН, посол Аксолтан Атаева в ходе общеполитических дискуссий на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступила от имени делегации Туркменистана.



