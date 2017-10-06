|06.10.17 08:20
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Президент Туркменистана произвел ряд кадровых назначений в правительстве
Президент Гурбангулы Бердымухамедов произвел ряд кадровых перестановок в правительстве страны. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующие документы глава государства подписал на расширенном заседании правительства, посвященном итогам 9 месяцев года.
Так, Гурбангулы Бердымухамедов освободил заместителя председателя Кабинета министров по вопросам торговли Оразмырата Гурбанназарова от временного исполнения обязанностей вице-премьера по вопросам экономики.
Новым вице-премьером, курирующим экономический блок, назначен Гочмырат Мырадов, возглавлявший до этого министерство финансов страны.
Министром финансов и экономики Туркменистана назначен Батыр Базаров, ранее занимавший должность министра экономики и развития.
Председателем государственного концерна «Туркменхимия» назначен Ныязлы Ныязлыев.
Также глава государства подписал постановление, назначив заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана Гочмырата Мырадова представителем от Туркменистана в Экономическом совете стран – участников СНГ.
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