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06.10.17 08:20

Президент Туркменистана произвел ряд кадровых назначений в правительстве

Президент Гурбангулы Бердымухамедов произвел ряд кадровых перестановок в правительстве страны. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующие документы глава государства подписал на расширенном заседании правительства, посвященном итогам 9 месяцев года.

Так, Гурбангулы Бердымухамедов освободил заместителя председателя Кабинета министров по вопросам торговли Оразмырата Гурбанназарова от временного исполнения обязанностей вице-премьера по вопросам экономики.

Новым вице-премьером, курирующим экономический блок, назначен Гочмырат Мырадов, возглавлявший до этого министерство финансов страны.

Министром финансов и экономики Туркменистана назначен Батыр Базаров, ранее занимавший должность министра экономики и развития.

Председателем государственного концерна «Туркменхимия» назначен Ныязлы Ныязлыев.

Также глава государства подписал постановление, назначив заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана Гочмырата Мырадова представителем от Туркменистана в Экономическом совете стран – участников СНГ.

 

 

 

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