Туркменистан принимает участие в сессии исполкома Программы верховного комиссара ООН по делам беженцев

В Женеве начала работу 68-я сессия Исполнительного комитета Программы верховного комиссара ООН по делам беженцев, в которой принимает участие делегация Туркменистана. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Выступая с приветственной речью, верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди отметил, что одним из направлений своей деятельности Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) определило поддержку «беженцев-олимпийцев». В этой связи он сообщил о приглашении в адрес УВКБ ООН со стороны Международного олимпийского комитета учредить новый Фонд олимпийских беженцев.

Следует отметить, что данная стратегия УВКБ ООН объявлена после принятия по инициативе Туркменистана 15 сентября 2017 года на 36-й сессии Совета ООН по правам человека совместного заявления «О поощрении ценного вклада олимпийских команд беженцев в укрепление мира и прав человека».

В рамках 68-й сессии Исполнительного комитета Программы верховного комиссара ООН по делам беженцев планируется выступление делегации Туркменистана, а также намечены встречи с руководством УВКБ ООН и Международной организации по миграции.

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