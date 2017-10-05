Президент Туркменистана провел телефонные переговоры с эмиром Катара Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и эмир Государства Катар шейх Тамим бин Хамад Аль Тани обсудили по телефону состояние и перспективы туркмено-катарского сотрудничества. Отметив высокий уровень межгосударственного диалога, главы Туркменистана и Катара подчеркнули наличие солидного потенциала для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества. В продолжение беседы стороны уделили внимание торгово-экономическим связям и традиционным культурно-гуманитарным контактам. В ходе телефонного разговора стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, представляющих взаимный интерес. В этой связи была отмечена приверженность двух государств эффективному взаимодействию в рамках международных организаций и структур. © TURKMENISTAN.RU, 2017

Журнал «Туркменистан» Актуально 27.09.2017 ПРИОРИТЕТНЫЕ ПОЗИЦИИ И ИНИЦИАТИВЫ ТУРКМЕНИСТАНА ВНЕСЕНЫ НА РАССМОТРЕНИЕ 72-Й СЕССИИ ГЕНАССАМБЛЕИ ООН 25 сентября 2017 года постоянный представитель Туркменистана при ООН, посол Аксолтан Атаева в ходе общеполитических дискуссий на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступила от имени делегации Туркменистана.



