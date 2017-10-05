|05.10.17 08:15
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Президент Туркменистана провел телефонные переговоры с эмиром Катара
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и эмир Государства Катар шейх Тамим бин Хамад Аль Тани обсудили по телефону состояние и перспективы туркмено-катарского сотрудничества.
Отметив высокий уровень межгосударственного диалога, главы Туркменистана и Катара подчеркнули наличие солидного потенциала для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества. В продолжение беседы стороны уделили внимание торгово-экономическим связям и традиционным культурно-гуманитарным контактам.
В ходе телефонного разговора стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, представляющих взаимный интерес. В этой связи была отмечена приверженность двух государств эффективному взаимодействию в рамках международных организаций и структур.
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