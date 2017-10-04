В Тбилиси открылся магазин «Туркменистан»

В столице Грузии состоялась торжественная церемония открытия международного торгового центра «Tbilisi Sea Plaza». В главном здании торгового центра распахнул свои двери магазин «Туркменистан», который был открыт при активном содействии посольства Туркменистана в Грузии.

В магазине представлен широкий ассортимент высококачественной туркменской текстильной продукции, ковров и ковровых изделий, а также сувениры.

На праздничной церемонии открытия центра присутствовали премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили, представители министерств и ведомств Грузии, главы дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в стране, а также представители бизнес-кругов и СМИ.

В ходе церемонии с приветственными словами выступили официальные лица, которые поздравили горожан и гостей столицы с открытием центра и подчеркнули, что работа нового туркменского торгового предприятия внесет достойный вклад в дальнейшее развитие партнерства между Туркменистаном и Грузией.

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