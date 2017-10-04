В Туркменистане аккредитован чилийский посол

Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Акджа Нурбердыева приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Чили в Туркменистане Хосе Мануэля Сильва Видаурре.

Глава национального парламента поздравила посла с назначением на дипломатический пост, пожелав успехов в деле укрепления дружбы, доверия и взаимопонимания между двумя странами и народами.

В ходе беседы полномочный представитель Чили был проинформирован о социально-экономических преобразованиях, осуществляемых в Туркменистане в рамках комплексных программ и проектов. Особое внимание было уделено реформам в сфере науки, образования, здравоохранения и спорта.

Хосе Мануэль Сильва выразил заинтересованность деловых кругов Чили в налаживании контактов с туркменскими партнерами, специализирующимися в сфере транспорта, переработки металлов, электронике, химической, текстильной отраслях и агропромышленном комплексе. Отдельной темой встречи стала деятельность Меджлиса и установление прямых межпарламентских связей между двумя странами.

В рамках пребывания в Ашхабаде Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Чили в Туркменистане был принят в Министерстве иностранных дел.

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