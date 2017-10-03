В Ашхабаде открылись Дни культуры Российской Федерации в Туркменистане

В Ашхабаде состоялась торжественная церемония открытия Дней культуры Российской Федерации в Туркменистане, приуроченная к официальному визиту президента РФ Владимира Путина в Туркменистан.

Выступивший на открытии министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский выразил уверенность, что запланированные мероприятия вызовут живой отклик у зрителей в Туркменистане и послужат укреплению исторически близких, дружественных отношений между народами Туркменистана и России.

Затем на сцене дворца выступил легендарный Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. Концертная программа ансамбля включает более десятка номеров. Артисты виртуозно исполнили русский, калмыцкий, молдавский, узбекский, мексиканский и другие танцы народов мира, сорвав бурю аплодисментов восхищенного зрительного зала.

В составе коллектива – высокопрофессиональные танцоры, способные на высоком исполнительском уровне воплотить сложные хореографические задачи. Прекрасным подтверждением тому стал сюрприз вечера – туркменский танец в блистательном исполнении артистов ансамбля. Облаченные в туркменские национальные костюмы, они продемонстрировали свое умение перевоплощения и владение искусством танца.

В этот вечер в фойе Дворца мукамов была открыта фотовыставка «Природа русского Севера». Экспозиция включает десятки работ, представленных ранее на международном фестивале фотоискусства «Глазами северян» профессионалами и фотолюбителями из России, Латвии, Эстонии, Финляндии и Норвегии.

В рамках Дней культуры РФ в Туркменистане российские танцоры дадут еще один концерт. Кроме того, в киноцентре «Ашхабад» пройдут показы современных российских художественных фильмов, а в Туркменском государственном институте культуры состоится мастер-класс артистов ансамбля Моисеева для студентов хореографической школы и танцевальных коллективов Ашхабада.

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