Президент России награжден орденом «За вклад в развитие сотрудничества»

Президент Гурбангулы Бердымухамедов наградил президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина орденом «Hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşandy üçin» («За вклад в развитие сотрудничества»). Церемония награждения состоялась по окончании туркмено-российских переговоров на высшем уровне.

Как подчеркнул туркменский лидер, данное решение является признанием заслуг президента Российской Федерации в деле развития и укрепления туркмено-российских отношений, его весомого вклада в обеспечение мира и расширение международного сотрудничества.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в Туркменистане Владимира Путина знают и глубоко уважают как мудрого и дальновидного государственного деятеля. «Его плодотворная деятельность на высшем государственном посту, большой политический опыт и высокий профессионализм снискали не только всенародную поддержку в России, но и заслуженный авторитет и уважение во всем мире», – подчеркнул глава туркменского государства.

Вручив орден своему коллеге, президент Туркменистана пожелал ему крепкого здоровья, успехов в ответственной государственной деятельности, а также благополучия, мира и процветания дружественному народу России.

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