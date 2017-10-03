Президенту Туркменистана вручен орден Александра Невского

По окончании переговоров президентов Гурбангулы Бердымухамедова и Владимира Путина состоялась торжественная церемония награждения главы Туркменистана высокой государственной наградой Российской Федерации – орденом Александра Невского.

Высказав признательность президенту РФ Владимиру Путину за оказанную честь, туркменский лидер отметил, что воспринимает эту награду как знак уважения ко всему туркменскому народу, символ роста и укрепления дружественных туркмено-российских отношений.

«Мы и впредь намерены делать все необходимое для всестороннего укрепления межгосударственного диалога, готовы активизировать весь имеющийся солидный потенциал туркмено-российского партнерства», – сказал глава государства.

Подчеркнув, что Россия является стратегическим партнером Туркменистана, президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил убеждение, что существующий высокий уровень доверия и взаимопонимания между народами двух стран будет и далее служить прочной основой для дальнейшего развития туркмено-российского партнерства.

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