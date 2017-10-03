Президенты Туркменистана и России провели переговоры в Ашхабаде

В Ашхабаде состоялись переговоры между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом России Владимиром Путиным, прибывшим в Туркменистан с официальным визитом.

После церемонии встречи главы государства провели переговоры в формате «один на один», в ходе которой обменялись мнениями о состоянии туркмено-российских отношений.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил Владимира Путина за принятое приглашение посетить Туркменистан с официальным визитом и подчеркнул, что нынешней встрече в верхах в Туркменистане придается большое значение.

Туркменский лидер отметил, что в этом году исполняется 25 лет установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Российской Федерацией, и за прошедшие годы наработана солидная правовая база межгосударственного сотрудничества, носящего стратегический характер.

Подчеркнув, что партнерство Туркменистана и Российской Федерации отвечает интересам благополучия народов двух стран, Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил высокого гостя за личный вклад в дело укрепления туркмено-российской дружбы и пожелал ему больших успехов в ответственной государственной деятельности, а также наилучших благ всему народу России.

В свою очередь президент Владимир Путин поздравил своего туркменского коллегу с успешным проведением V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Российский лидер высказался за принятие действенных шагов в целях придания новых стимулов развития торгово-экономического партнерству, наращивания объемов двустороннего товарооборота.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, представляющих взаимный интерес.

Затем переговоры продолжились в расширенном составе – с участием официальных делегаций двух стран. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в политической сфере, в рамках международных организаций, ситуацию в Афганистане и каспийскую проблематику.

Обозначив одним из основных направлений взаимодействия сложение усилий в сфере обеспечения всеобщего мира, безопасности и стабильности, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что Туркменистан с пониманием и уважением относится к интересам России в Центральной Азии. «Мы всегда готовы к продолжению тесного и системного взаимодействия на данном направлении, призванного способствовать укреплению стабильности, приданию устойчивости и сбалансированности ситуации в регионе», – сказал глава государства.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено вопросам развития двустороннего торгово-экономического партнерства. В качестве приоритетных сфер здесь были названы промышленность, энергетика, агропромышленный комплекс, высокие технологии, сфера услуг.

В Туркменистане осуществляется деятельность порядка 190 предприятий с участием российского капитала. Это такие известные компании, как «КАМАЗ», «УАЗ», «ТЯЖМАШ», «Ростех». В этой связи глава РФ выразил надежду, что и другие представители российского бизнеса, проявляющие интерес к работе на перспективном туркменском рынке, получат со стороны Туркменистана необходимую поддержку.

Широкие возможности, по мнению сторон, открываются и в сфере логистики. В этой связи была подчеркнута перспективность использования портовой инфраструктуры двух стран на Каспийском море, паромной переправы между городами Туркменбаши и Астрахань, а также создания соответствующего торгово-логистического центра, что способствовало бы повышению объемов двустороннего товарооборота.

Также в ходе встречи были обсуждены вопросы развития туркмено-российского взаимодействия в культурно-гуманитарной области, в том числе по линиям образования, науки, культуры, здравоохранения и спорта.

По окончании переговоров состоялась церемония подписания двусторонних документов.

По итогам туркмено-российской встречи на высшем уровне были подписаны соглашение об установлении побратимских отношений между городом Мары (Туркменистан) и городом Орел (Россия), соглашение между правительством Туркменистана и администрацией Краснодарского края РФ о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере финансов, меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области стандартизации и метрологии, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, программа сотрудничества на 2018-2020 годы между министерствами культуры двух стран, соглашение о сотрудничестве в области туризма, соглашение о сотрудничестве в области спорта, протокол о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве в области морского транспорта от 17 сентября 2013 года, соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства и соглашение о сотрудничестве в области промышленности.

Также стороны подписали соглашение о взаимном открытии представительств уполномоченных органов в сфере миграции и соглашение о противодействии незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Под аплодисменты присутствующих президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Владимир Путин скрепили своими подписями Договор о стратегическом партнерстве между Туркменистаном и Российской Федерацией, и совместное заявление.

По завершении церемонии подписания документов главы двух государств выступили с обращениями для средств массовой информации.

В этот же день глава Российской Федерации посетил мемориальный комплекс «Halk hakydasy» («Народная память»), где возложил цветы к памятнику защитникам Отечества «Baky Şöhrat» («Вечная слава»).

Вечером в честь высокого гостя президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дал официальный ужин, на котором лидеры двух стран обменялись речами.

По окончании торжественного приема, завершив официальный визит в Туркменистан, глава Российской Федерации проследовал в столичный международный аэропорт и отбыл из Ашхабада.

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