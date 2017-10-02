На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 26 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 26 сделок на 23 миллиона 931 тысячу долларов США.

Предприниматели из Афганистана закупили автобензин, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Помимо этого, коммерсантам из Российской Федерации, ОАЭ, Швейцарии, Сингапура, Турции, Афганистана и Грузии были реализованы масло хлопковое рафинированное, пряжа хлопчатобумажная, хлопок-волокно, отходы текстильного производства.

За манатные средства бизнесмены России, Великобритании и ОАЭ приобрели масло хлопковое рафинированное, медицинские перевязочные материалы и хлопковый соапсток на общую сумму более 3 миллионов 302 тысяч манатов.

На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили продовольственную пшеницу на сумму 274 тысячи манатов.

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